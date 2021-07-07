Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu uyarısı!

7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 14:56

Yarınki hava durumu nasıl olacak? sorusu, özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji, yayımladığı İstanbul hava durumu raporunda vatandaşları sağanak yağmur ve rüzgara karşı uyardı. Peki yarın istanbul'da yağmur var mı? Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den İstanbul için hava durumu (5 günlük haritalı)

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük sıcaklık verilerini açıklarken, İstanbul'da yaşayan vatandaşları sağanak yağışa karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

İstanbul'da 4 gün boyunca "gökgürültülü sağanak yağmur" beklenirken en yüksek sıcaklık 29 dereceye kadar çıkıyor.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den alınan 5 günlük verilere göre 4 gün sağanak yağmur etkisini göstermesi bekleniliyor. Yağmur, Temmuz'un 10'unda yani Cumartesi günü sona eriyor.

Hafta sonu için plan yapmak isteyenler, güneşli havanın tadını çıkarabilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre sıcaklık verileri ve İstanbul için hava durumu raporu..

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU (HARİTALI)

Çarşamba: İstanbul'da Çarşamba günü hava kapalı, yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Gündüz sıcaklık 29 derece, gece sıcaklık 22 derece. Nem oranı yüzde 78-93 arası. Rüzgar hızını azaltıyor, saatte 20 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

Perşembe: İstanbul'da Perşembe günü yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken sıcaklık 21-28 derece arasında. Nem oranı yüzde 72-94 arasında. Rüzgar saatte 23 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

Cuma: İstanbul'da Cuma günü gökgürültülü sağanak yağmur beklenirken en yüksek sıcaklık 28 derece, en düşük sıcaklık 21 derece. Nem oranı yüzde 64-95 arasında. Rüzgar saatte 29 km hızda esmesi bekleniliyor.

Cumartesi: Yağmur, İstanbul'dan ayrılıyor. Gökyüzü bulutlu güneşli. Gündüz sıcaklık 29 derece, gece sıcaklık 21 dereve. Nem oranı haftanın en düşük oranlarında: Yüzde 58-93 arasında. Rüzgar saatte 26 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

Pazar: İstanbul'da Pazar günü havanın parçalı bulutlu olması öngörülüyor. Sıcaklık en düşük 16 derece olurken en yüksek sıcaklık 30 derece olacak.



Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Çarşamba (07.07.2021) günü çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.