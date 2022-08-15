İSTANBUL 25°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2022 Pazartesi / 18 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9604
  • EURO
    18,3143
  • ALTIN
    1025.8
  • BIST100
    2851.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yarınki hava durumu nasıl olacak? Son dakika: İstanbul hava durumu (15 günlük)
Güncel

Yarınki hava durumu nasıl olacak? Son dakika: İstanbul hava durumu (15 günlük)

Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı. Kentte yaşayan vatandaşlar, İstanbul için 15 günlük hava durumunu araştırmaya başladı. İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte MGM'den son dakika: İstanbul hava durumu (15 günlük)

15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Yarınki hava durumu, İstanbul'da bugün meydana gelen kuvvetli yağış sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika İstanbul hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Buna göre Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul hava durumu (15 günlük)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen kuvvetli yağışlar etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların etkisiyle bazı ilçelerde su baskınları oluştu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

YARINKI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre yarın İstanbul'da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.

Salı günü hava gündüz 30 derece, gece ise 22 derece olacak.

Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu 32 derece açık ve yer yer bulutlu olacak.

Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklıkları yükselecek. İstanbul açık ve 33 derece olacak.

Hafta sonu hava sıcaklığı hissedilir derecede yükselecek. İstanbul'da hava 35 dereceyi görecek.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ağustos ayının son haftası sağanak yağışların yeniden İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.