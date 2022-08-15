Yarınki hava durumu nasıl olacak? Son dakika: İstanbul hava durumu (15 günlük)

Yarınki hava durumu, İstanbul'da bugün meydana gelen kuvvetli yağış sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika İstanbul hava durumu tahmini raporunu yayımladı. Buna göre Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul hava durumu (15 günlük)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 17 il için sağanak yağış uyarılarının ardından beklenen kuvvetli yağışlar etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışların etkisiyle bazı ilçelerde su baskınları oluştu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

İstanbul'da yağışların aralıklı ve yerel olarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

YARINKI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre yarın İstanbul'da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.

Salı günü hava gündüz 30 derece, gece ise 22 derece olacak.

Çarşamba günü İstanbul'da hava durumu 32 derece açık ve yer yer bulutlu olacak.

Perşembe ve Cuma günü hava sıcaklıkları yükselecek. İstanbul açık ve 33 derece olacak.

Hafta sonu hava sıcaklığı hissedilir derecede yükselecek. İstanbul'da hava 35 dereceyi görecek.

İSTANBUL 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ağustos ayının son haftası sağanak yağışların yeniden İstanbul'da etkili olması bekleniyor.