3 Ağustos 2021 Salı 11:43 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 11:43

Yarınki hava durumu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Ülke genelinde çıkan yangınlar nedeniyle de vatandaşlar büyük bir umutla yağmur yağmasını bekliyor. Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre hafta sonu bazı bölgelerde yağış görülecek. Peki Yağmur ne zaman yağacak? Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, tüm yurtta görülen aşırı sıcakların ardından sağanak yağış gelecek ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Manavgat, Bodrum, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'ya yağmur yağıp yağmayacağı da merak konusu oldu. Peki yağmur ne zaman ve nerelerde yağacak? İşte Meteoroloji'nin verilerine göre yarınki hava durumu...

Yarın Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Batman, Adana, Gaziantep, Antalya ve Mardin'de hava sıcaklığının 45 derecenin üzerinde olacağı kaydedildi.

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu verilerine göre; Çarşamba günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Hakkari ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Perşembe ve Cuma günleri yağışlar Doğu Anadolu bölgesinde de etkili olacak.

Cumartesi günü ise Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Akdeniz, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Sıcak ve bunaltıcı hava yurdun tamamını etkilerken sevindirici haber geldi cuma günü yurdun doğusunu etkilemeye başlayacak olan sağanak yağış, cumartesi günü etki alanını genişletecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yangının etkili olduğu batı Akdeniz hariç tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışlar hava sıcaklıklarını birkaç derece düşürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.