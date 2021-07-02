Yarınki hava durumu nasıl olacak? Yarın istanbul'da yağmur var mı?

2 Temmuz 2021 Cuma 12:17 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 12:17

Yarınki hava durumu, milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul hava durumu, ilde yaşayan vatandaşların plan yapmadan önce takip ettiği konular arasında yer alıyor. Kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sonunun tadını çıkarmak isteyenler "Yarınki hava durumu nasıl olacak? " sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan İstanbul hava durumuna göre yağış kapıda. Peki yarın istanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul için 5 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yarınki hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. Meteoroloji tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, İstanbul'da yarın ve pazar günü yağışlı hava hakim olacak.

İSTANBUL °C, 28°C

Gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere Cumartesi ve Pazar günü, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da yaz yağmurları geri geliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hafta sonu hava yağışlı olacak.

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile yarın İstanbul'da, bu geceden başlamak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor.

Trakya'da aralıklarla, İstanbul ve bölgenin doğusunda gece sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU