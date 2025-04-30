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  • 'Yarısı Bizden' ile yüzler gülüyor! Görüntüleri Bakan Kurum paylaştı: Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz
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'Yarısı Bizden' ile yüzler gülüyor! Görüntüleri Bakan Kurum paylaştı: Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avcılar'daki binalarını Yarısı Bizden ile dönüştüren Öztok ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 20:27 - Güncelleme:
'Yarısı Bizden' ile yüzler gülüyor! Görüntüleri Bakan Kurum paylaştı: Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz
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Bakan Kurum, Avcılar'daki binalarını Yarısı Bizden ile dönüştüren Öztok ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Zehra Öztok'un "Biz devletimizi arkamıza aldık" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz. Avcılar'da oturan Öztok ailesi de 35 yıllık binalarını Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledi. Zehra Hanım ve Hasan Bey, sağlam yuvalarında artık deprem korkusu olmadan huzurla yaşıyorlar" mesajını verdi.

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