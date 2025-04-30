'Yarısı Bizden' ile yüzler gülüyor! Görüntüleri Bakan Kurum paylaştı: Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz

Bakan Kurum, Avcılar'daki binalarını Yarısı Bizden ile dönüştüren Öztok ailesinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Biz devletimizi arkamıza aldık."



Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz.



Avcılar'da oturan Öztok ailesi de 40 yıllık binalarını Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledi.



Zehra Hanım ve Hasan Bey, sağlam yuvalarında artık deprem korkusu olmadan huzurla yaşıyorlar.@kdbgovtr pic.twitter.com/mMACp6ji97 — Murat KURUM (@murat_kurum) April 30, 2025

Zehra Öztok'un "Biz devletimizi arkamıza aldık" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Devlet vatandaşını yalnız bırakmaz. Avcılar'da oturan Öztok ailesi de 35 yıllık binalarını Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledi. Zehra Hanım ve Hasan Bey, sağlam yuvalarında artık deprem korkusu olmadan huzurla yaşıyorlar" mesajını verdi.