  • Yarışmadan dönen öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 11 yaralı
Güncel

Yarışmadan dönen öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 11 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.

AA31 Mart 2026 Salı 08:11
Yarışmadan dönen öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 11 yaralı
İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden, T.G. (39) yönetimindeki 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait bir midibüs, Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı Otogar yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 öğrenci ile sürücü T.G. ve yedek şoför N.Ö. (44) olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan öğretmenler B.D. (64), F.S.M.C. (44), N.M.Ç. (49) ve Y.Ç'nin (44) ise tedbir amacıyla hastaneye başvurduğu belirtildi.

Ünye Fen Lisesi Robot Takımı öğrencilerinin İstanbul'da düzenlenen robotik yarışmasından döndüğü öğrenildi.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Kazada, kontrolden çıkan midibüsün yolun sağına devrilmesi yer alıyor.

