Yarkadaş'tan İmamoğlu ile ilgili 7 milyar TL'lik yeni ihale iddiası!

İP'in HDP desteği ile kazanılan belediyelerden usulsüz ihale aldığını öne süren CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş'tan bu kez de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

'İKİ İSMİ İHRAÇ ETMEK İSTİYOR'

Katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'nun 7 milyar TL'lik değer biçilen Swiss Otel'in arsasını satmak istediğini ileri süren Yarkadaş, İmamoğlu'nun buna itiraz eden iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesi için de harekete geçtiğini söyledi.

"BU BENİM ONUR MESELEMDİR'

Yarkadaş "Dün CHP'li belediye meclis üyeleri Abant'ta bu meseleleri tartıştılar. Ekrem Bey önümüzdeki günlerde iki meclis üyesinin disipline verilmesi ve ihraç edilmesini istiyor, bunlar Mehmet Ali Tüysüz ve Özgür Öz. İmamoğlu 'Bu iki arkadaşın dosyası neden hala açılmadı bu benim onur meselemdir' diyor. Yaklaşık 7-8 beni meclis üyesi aradı 'İBB, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde 63 bin metrekare üzerine kurulu olan Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor' dediler." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş şunları söyledi;

"Ekrem Bey mahkemenin satışını durdurduğu Swiss Otel'in arsasını satmak istiyor ve buraya ortalama 7 milyar TL'lik bir değer biçiliyor. Ekrem Bey bu dosyayı meclise getirdiğinde meclis bunu komisyona havale ediyor ve partiler burası satılabilir diye uzlaşıyorlar. Bugün bu satışa itiraz eden iki kişi uzun bir açıklama yaptı 'Swiss Otel'in satışını AK Parti döneminde de doğru bulmadık, başkan değişti diye düşüncelerimizden vazgeçecek halimiz yok, İmamoğlu'nun bu tavrımızdan dolayı ihraç edilmemizi kabullenemiyoruz' dediler"