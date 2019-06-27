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YARSAV eski başkan yardımcısı Aydın'a FETÖ'den 10 yıl hapis

FETÖ davasında YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a 10 yıl hapis cezası verildi

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FETÖ davasında YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a 10 yıl hapis cezası verildi

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