YARSAV eski başkan yardımcısı Aydın'a FETÖ'den 10 yıl hapis
FETÖ davasında YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a 10 yıl hapis cezası verildi
FETÖ davasında YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a 10 yıl hapis cezası verildi
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