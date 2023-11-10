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Yasa dışı 771 internet sitesi erişime engellendi

Zararlı içerik barındırdıkları tespit edilen 771 internet sitesine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay yaptığı çalışmalar sonucu erişim engeli getirildi.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Yasa dışı 771 internet sitesi erişime engellendi
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diger suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; yurtdışı üzerinden yayın yapan 352 adet yasadışı bahis, 245 adet müstehcenlik, 21 uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, 138 zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing), 10 İntihara Yönlendirme, 5 Terör Örgütü Propagandası ve 1 Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kapsamında suç içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince; toplam 771 adet internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.

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