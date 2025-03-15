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Yasa dışı avcılığa göz açtırılmıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, fotokapanlar, güvenlik kameraları ve dronları etkin bir şekilde kullanarak yasa dışı avcılıkla mücadelede başarılı sonuçlar elde ediyor.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Yasa dışı avcılığa göz açtırılmıyor
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Müdürlük, sorumluluk alanları Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kayseri ve Niğde'de yasa dışı avcılıkla mücadele için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sahada görev yapan ekipler, yasa dışı avcılıkta teknolojik imkanları da etkin bir şekilde kullanıyor.

Ekipler, alanlara yerleştirilen fotokapan ve güvenlik kameralarının yanı sıra kullandıkları dronlarla da kaçak avcıları tespit etmek için çaba sarf ediyor.

Bölgede, 2024-2025 av sezonunda gerçekleştirilen denetimlerde, 1153 kişiye 8 milyon 770 bin lira idari ve 297 kişiye 8 milyon 630 bin lira tazminat cezası uygulandı.

- "EKİPLERİMİZ 6 İLİMİZDE 7 GÜN 24 SAAT GÖREV HALİNDEDİR"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, AA muhabirine, av sezonunun bölgelerinde geçen yıl 24 Ağustos'ta başladığını ve 2 Mart'ta sona erdiğini söyledi.

Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kayseri ve Niğde'de toplam 205 avlak bulunduğunu anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"Bu avlaklarda Merkez Av Komisyonu kararlarıyla avlanması yasak türlerin tespiti yapılıyor. Bölgemizde yaban keçisi, saka kuşu, turaç, oklu kirpi, karaca, Hatay dağ ceylanı, çizgili sırtlan ve bazı su kuşları merkez av komisyonu kararıyla avlanması yasaklanmıştır ve tam koruma altına alınmış durumdadır. Gerekli şartları sağlayan 8 yaş üstü yetişkin erkek yaban keçileri kota dahilinde av turizmi kapsamında avlatılabilir." diye konuştu.

Atmaca, Merkez Av Komisyonunun avcılıkta kullanılan yöntemleri ve araçları belirlemenin yanı sıra avlanma bölgelerini ve kotalarını tespit ederek, hangi bölgelerde ve ne kadar av yapılabileceğine karar verdiğini vurguladı.

Sorumluluk alanlarında yasa dışı avcılıkla ilgili denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Atmaca, "Yasa dışı avlanmayla ilgili ekiplerimiz 6 ilimizde 7 gün 24 saat görev halindedir. 6 ilimizde gerçekleştirdiğimiz yasa dışı avla mücadele faaliyetleri kapsamında son sezonumuzda 1153 kişiye 8 milyon 770 bin lira idari ve 297 kişiye 8 milyon 630 bin lira tazminat cezası uygulanmıştır." diye konuştu.

- "DRONLAR DEZAVANTAJIMIZI ORTADAN KALDIRMAKTA"

Atmaca, yasa dışı avla mücadelede teknolojiden de faydalandıklarının vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sahanın muhtelif yerlerine, sadece ekiplerimizin bildiği yerlere fotokapanlar yerleştiriyoruz. Fotokapanlardan yaban hayatıyla ilgili elde edilen görüntüler bazen basında yer alıyor ama biz onu yasa dışı avcılıkla mücadelede de kullanıyoruz. Aynı şekilde belirli bir yüksekliğin üstünde ses ve görüntü vermeyen dronlarımız da mevcut. Eğitim alan arkadaşlarımız dronları sahada aktif olarak kullanıyor. Dronlar işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Kaçak avcılıkla mücadelede handikaplarımızdan bir tanesi, denetimlerde ve ihbarlarda intikal sırasında av koruma ekiplerimizin fark edilmesidir. Dronlar dezavantajımızı ortadan kaldırmakta. Dronla yapılan tespitler ve işlemler caydırıcılık da sağlıyor. O bölgede vakaların bir süredir durulmaya başladığını da gözlemliyoruz."

Atmaca, av yasağının ağustos ayına kadar süreceğini sözlerine ekledi.

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