Güncel

Yasa dışı bahis ağına büyük darbe! 2 bin 800 hesaba el konuldu: 115 gözaltı

Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 115 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 bin 800 hesaba da geçici olarak el konulduğu bildirildi.

13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:21
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK tarafından hazırlanan Analiz Raporu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yazısına istinaden 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilerek soruşturma başlatıldı.

Soruşturmalar kapsamında yapılan çalışmalarda sitelerde minimum 263 bin ayrı oyuncunun olduğu ve 8 milyar 600 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka şahıslara ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen ve kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren Kayseri'de 95, İstanbul'da 8, Yozgat'ta 4, Adana'da 3, Gümüşhane'de 3, Ankara'da 2, Aksaray'da 2, Mersin'de 2, Manisa'da 2, Antalya'da 2, Bursa'da 1, Isparta'da 1, Muğla'da 1, Nevşehir'de 1, Niğde'de 1, Artvin'de 1, Amasya'da 1, Malatya'da 1 ve Trabzon'da 1 kişi olmak üzere 19 ilde 132 şüpheli şahıs tespit edildi.

Tespit edilen şüpheli şahısların banka hesaplarında yaklaşık 8 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacimleri olduğu anlaşılırken, soruşturma kapsamında 2 bin 800 hesaba da geçici el konuldu. Ayrıca operasyon kapsamında 115 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 17 firari şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan 115 şüphelinin adli iş ve işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

