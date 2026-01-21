İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3042
  • EURO
    50,7672
  • ALTIN
    6770.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı bahis ağına darbe! 28 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında
Güncel

Yasa dışı bahis ağına darbe! 28 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında

Kocaeli merkezli 28 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün geçen yıl kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynatıp, elde edilen geliri kripto borsalarından aklamaya aracılık ettiği belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı tespit edildi.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 11:39 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis ağına darbe! 28 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında
ABONE OL

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda emniyet ekipleri, dijital platformlar üzerinden yürütülen geniş çaplı suç faaliyetlerine karşı büyük bir darbe vurdu. 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün kripto borsalar aracılığıyla para aklamaya aracılık ettiği ortaya çıktı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI VE OPERASYON DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda elebaşılığını B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli geçen yıl kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığı, elde edilen gelirin kripto borsalarından aklanmasına aracılık ettiği belirlendi.

FİNANSAL AKIŞ VE ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

Ekipler, soruşturma doğrultusunda 61 zanlının hesaplarında geçen yıl toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraları, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere'de kurdukları şirkete aktardığı saptandı.

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yurt dışı bağlantılı suç örgütü enselendi: Molotoflu saldırı saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.