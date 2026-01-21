Yasa dışı bahis ağına darbe! 28 ilde eş zamanlı operasyon: 61 şüpheli gözaltında

Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda emniyet ekipleri, dijital platformlar üzerinden yürütülen geniş çaplı suç faaliyetlerine karşı büyük bir darbe vurdu. 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün kripto borsalar aracılığıyla para aklamaya aracılık ettiği ortaya çıktı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI VE OPERASYON DETAYLARI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda elebaşılığını B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli geçen yıl kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığı, elde edilen gelirin kripto borsalarından aklanmasına aracılık ettiği belirlendi.

FİNANSAL AKIŞ VE ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

Ekipler, soruşturma doğrultusunda 61 zanlının hesaplarında geçen yıl toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin hesaplarına gelen paraları, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere'de kurdukları şirkete aktardığı saptandı.

Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.