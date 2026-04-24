Yasa dışı bahis ağına darbe: 50 milyar liralık para trafiği deşifre oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep merkezli 8 ilde 'yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Gaziantep merkezli 8 ilde 92 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynayan üyelerin bakiye yükleyebilmesi amacıyla havuz hesaplarda kullanılmak üzere banka ve kripto hesabı temin ettikleri, suçtan elde edilen tutarların nakline aracılık yaptıkları ve yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

MASAK incelemesi sonucu şüphelilere ait 254 adet banka ve 121 adet kripto hesabında toplam 50 milyar lira para hareketinin olduğu tespit edildi. Siber vatanımızda da suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Daire başkanlıklarımızı, kahraman jandarmamızı, MASAK'ımızı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.