Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Afyonkarahisar Sandıklı ilçe merkezli soruşturmada yaklaşık 540 milyon lira işlem hacmine sahip suç ağı çökertildi.

Güvenlik güçlerince Sandıklı ile birlikte Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, sim kartı, banka kartı ele geçirildi, şüphelilerin hesaplarına el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, biri hakkında adli kontrol kararı veril