10 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 7.6 milyar TL'lik vurgun

Mersin'de, yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin banka hesaplarında 7 milyar 665 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. 17 zanlı tutuklandı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 09:52
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi! 7.6 milyar TL'lik vurgun
ABONE OL

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yasa dışı bahis suçuna karışan, imkan sağlayan, teşvik eden ve para nakline aracılık etmek için banka hesaplarını kullandıran zanlılara yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.

Adreslerindeki dijital materyallere el konulan zanlıların banka hesaplarında 7 milyar 665 milyon 399 bin liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 zanlı serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

