11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
  • Yasa dışı bahis çetesine geçit yok: 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yasa dışı bahis çetesine geçit yok: 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Eskişehir merkezli olarak 33 ilde yasa dışı bahse yönelik hakkında gözaltı kararı verilen 135 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:42
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle Eskişehir merkezli 33 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması" suçları kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin söz konusu suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bunun 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

Operasyonda çok sayıda dijital materyale ve banka kartlarına el konuldu.

Şüpheliler hakkında arama, yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

