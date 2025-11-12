İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

Yasa dışı bahis çetesine Markaj'' operasyonu! 25 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını hedef alan 'Markaj' operasyonunda, 46 şüpheliden 25'i tutuklandı. Hesaplarda toplam 2,7 milyar lirayı aşkın para hacmi tespit edildi.

IHA12 Kasım 2025 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis çetesine Markaj'' operasyonu! 25 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da yasa dışı bahis sitelerinin finans ayağını yöneten 46 şüpheliye yönelik "Markaj" operasyonu düzenlendi. Hesaplarında 2 milyar 743 milyon lira para hacmi olan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları ile MASAK analizleri sonucunda banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacmi 2 milyar 743 milyon TL olduğu belirlenen şüphelilerin Diyarbakır'da kiraladıkları ofis ve dairelerde Kıbrıs bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin panellerini kullanarak bu sitelerin finans ayağını yönettikleri, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri ve yakalanmamak için sık sık ofis değiştirdikleri tespit edildi.

İl genelinde 53 adreste 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı "Markaj" adı verilen operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 4 silah ele geçirilirken, 46 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 46 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

