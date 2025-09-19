İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3907
  • EURO
    48,7117
  • ALTIN
    4859.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı bahis çetesine operasyon! Derkan Başer ve ekibi gözaltında
Güncel

Yasa dışı bahis çetesine operasyon! Derkan Başer ve ekibi gözaltında

Derkan Başer liderliğinde kurulan suç örgütünde yasadışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek için ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

IHA19 Eylül 2025 Cuma 11:05 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis çetesine operasyon! Derkan Başer ve ekibi gözaltında
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın araştırma raporu, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nca (MASAK) düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda, şüpheli Derkan Başer liderliğinde kurulan suç örgütü faaliyeti kapsamında yasadışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek amacıyla 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik adli işlem gerçekleştirildi. Tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelileri yakalama işleminin devam ettiği öğrenildi.

  • suç örgütü
  • yasadışı bahis
  • aklama suçu
  • Derkan Başer

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.