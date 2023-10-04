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  • Yasa dışı bahis operasyonlarında 5 zanlı yakalandı 70 bin liraya el koyuldu
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Yasa dışı bahis operasyonlarında 5 zanlı yakalandı 70 bin liraya el koyuldu

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira ve 600 dolar tespit edildi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis operasyonlarında 5 zanlı yakalandı 70 bin liraya el koyuldu
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Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatılması, oynanmasına aracılık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 8 zanlıya yönelik Bartın, Sakarya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde, kurusıkı tabanca, cep telefonları, bilgisayar, evraklar, kredi kartları ve dijital materyaller ele geçirildi, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira ve 600 dolar tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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