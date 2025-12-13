İSTANBUL 14°C / 8°C
  Yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Güncel

Yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 16:08
Yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Aralık'ta yasa dışı bahis oynattığı ve suç gelirlerini akladığı belirlenen bir gruba yönelik Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 13 şüpheli yakalandı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Şebekenin, yasadışı bahiste kullanılmak üzere "set" olarak tabir edilen 3. kişilere ait kimlik bilgilerini topladıkları ve bunlara banka hesapları açıp, adlarına GSM hattı çıkardıkları, çıkarılan banka kartlarını ve GSM hatlarını şifreleri ile birlikte yasa dışı bahis sitesi sahiplerine göndererek her hesap için maddi menfaat elde ettikleri, ayrıca banka hesaplarına bloke konulanlardan tehdit ve şantaj yoluyla tahsis ettirdikleri kazançları, yasa dışı bahis sitesi sahiplerine ilettikleri veya zimmetlerine geçirdikleri belirlendi.

Banka hesap hareketleri incelendiğinde 45 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanarak diğerleri serbest bırakıldı.

