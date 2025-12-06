İSTANBUL 20°C / 12°C
  Yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! 826 milyon lira işlem hacmi tespit edildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı! 826 milyon lira işlem hacmi tespit edildi

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İncelemelerde, şüphelilere ait bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira yasa dışı bahis sitesi kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen takipli çalışma sonucu düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

826 MİLYON 758 BİN 683 LİRA İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde, şüphelilere ait bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira yasa dışı bahis sitesi kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

