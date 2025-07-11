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Yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlar adliyede

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 40'ı adliyeye sevk edildi.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlar adliyede
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 40 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütülmüş, 8 Temmuz'da Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ile Sinop'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlenmişti.

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