Yasa dışı bahis operasyonunda yakalananlar adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 40 şüpheli ise adliyeye götürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütülmüş, 8 Temmuz'da Samsun merkezli İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ile Sinop'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlenmişti.

