Yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe: 22 şüpheli tutuklandı

Van'da uzun süredir devam eden teknik takip çalışmaları, yasa dışı bahis şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyonla sonuçlandı. Banka hesapları üzerinden yürütülen para trafiğinin deşifre edilmesiyle harekete geçen ekipler, şebeke üyelerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon sonucunda çok sayıda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik takip yapıldı.

Çalışma sonucu, banka hesaplarında para aktarımı yapıldığı tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişinin cezaevinde olduğu belirlendi.

2 FİRARİ ARANIYOR

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4'ü serbest bırakıldı.

2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.