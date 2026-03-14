İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 4,5 milyar liralık vurgun ortaya çıktı
Güncel

Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 4,5 milyar liralık vurgun ortaya çıktı

Adana merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 28 şüpheli yakalandı; 24'ü tutuklanırken 2.251 banka hesabı ile kripto varlık hesaplarına el konuldu.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 15:40 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 4,5 milyar liralık vurgun ortaya çıktı
ABONE OL

Yasa dışı bahis şebekelerine yönelik sürdürülen mücadelede önemli bir operasyon daha gerçekleşti. Jandarma ekiplerinin Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlediği baskınlarda milyarlarca liralık işlem hacmine sahip bir organizasyon çökertildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin büyük çoğunluğu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, Adana merkezli 6 ilde icra edilen yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandığını bildirdi.

2.251 BANKA HESABINA EL KONULDU

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Adana merkezli 6 ilde 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,5 milyar lira işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. 24'ü tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüphelilere ait 2 bin 251 adet banka, 13 adet kripto varlık ve 34 farklı elektronik para ödeme hizmetleri kuruluşu hesabına el konuldu. Şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.