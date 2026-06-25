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Yasa dışı bahis şebekesine operasyon! Şüpheliler adliyede

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

IHA25 Haziran 2026 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis şebekesine operasyon! Şüpheliler adliyede
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 10 milyar TL işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis suçuna yönelik Samsun merkezli İstanbul, Batman, Antalya, Muğla, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 Haziran'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda adreste arama, el koyma ve yakalama işlemi yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında işlem yapılan 52 şüpheli gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, elde edilen delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 20 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer şüphelilerin polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

  • yasa dışı
  • bahis
  • şebeke
  • operasyon

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