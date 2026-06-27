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Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: Şüpheliler gözaltında

Karaman merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 11:41 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: Şüpheliler gözaltında
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Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Karaman ve Antalya'da operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, yasa dışı bahis siteleri yönettiği, bu siteler için banka hesabı, kripto varlık platformu hesabı ve ödeme sistemleri hesapları temin edilerek bu hesapların yasa dışı bahis sitelerine dahil edilip organize edildiği tespit edildi. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 2 ilde 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda; M.D., A.Y.D., T.D., S.D., E.Ö., S.B.Ö., H.Ö., S.H., Ç.U. ve L.T.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca, şarjör, 18 fişek, 21 cep telefonu, 34 sim kart, 3 bilgisayar, tablet, hafıza kartı, 143 bin 800 lira, 11 banka kartı, 100 bin lira tutarında banka dekontu, 6 envanter defteri, 5 kaşe, 4 hesap cüzdanı, vergi levhaları ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor.

  • yasa dışı
  • bahis
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  • gözaltı

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