Güncel

Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme: Şeref Yazıcı'nın mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Şeref Yazıcı'nın mal varlığına el konuldu.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasıyla '7258 sayılı yasaya muhalefet' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

ŞEREF YAZICI'NIN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüpheli Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli Şeref Yazıcı'nın MASAK raporlarına göre üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı öne sürülürken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.

Öte yandan, şüpheli Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarının, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu ve Türkiye'ye iade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

