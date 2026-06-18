Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 91 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı"

23 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-91'i tutuklandı.

-70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-POS tefeciliği yaptıkları,

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç/hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.