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Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 91 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 330 şüphelinin yakalandığını, bunlarda 91'inin ise tutuklandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2026 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 91 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 330 şüpheli yakalandı"

23 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-91'i tutuklandı.

-70'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

-POS tefeciliği yaptıkları,

-Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "araç/hesap kiralama, düşük faizli kredi ve kapora dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

-Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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