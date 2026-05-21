İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6198
  • EURO
    53,091
  • ALTIN
    6628.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı bahis imparatorluğu deşifre oldu! Operasyonda dikkat çeken ''şifre'' detayı
Güncel

Yasa dışı bahis imparatorluğu deşifre oldu! Operasyonda dikkat çeken ''şifre'' detayı

Adana'da 2024 yılında siber dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında S.T.'nin evine yapılan operasyon ile yasa dışı bahis örgütü çökertildi. Örgüt lideri Selahattin A.U.'nun sağ kolu olduğu öne sürülen S.T.'nin evinde ele geçirilen cep telefonunun şifresini kıran polis, çok sayıda şüpheliye ulaştı. Örgüt lideri Selahattin A.U.'nun ise bir yakınının düğünü için Türkiye'ye geldiği sırada İstanbul'da yakalandığı ortaya çıktı.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis imparatorluğu deşifre oldu! Operasyonda dikkat çeken ''şifre'' detayı
ABONE OL

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının Mayıs ayında siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında S.T.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Polisin incelemeye aldığı cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla birlikte Selahattin A.U.'nun yönettiği öne sürülen yasa dışı bahis, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık gibi suçları işleyen organize suç örgütünü deşifre edildi. S.T.'nin ise örgüt liderinin en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirlendi. Siber polis ekiplerinin yaklaşık 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yürüttüğü öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Selahattin A.U.'nun, bir akrabasının düğünü için Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Uzun süredir takipte olan polis, örgüt liderini İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

HALİL FALYALI İLİŞKİSİ

Çete lideri Selahattin A.U.'un, KKTC'yi operasyon merkezin olarak kullandığı, dijital verilerden elde edilen bilgilere göre 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişkisi olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin çete liderine 'Akın abi' olarak hitap ettiği de öğrenildi. Örgüt lideri Selahattin A.U. ise yönettiği oluşumdan yüzde 70 pay alırken, finansal hareketleri günlük ile haftalık raporlar halinde denetlediği ortaya çıktı.

135 TUTUKLAMA

Geçtiğimiz hafta Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 161 şüpheli gözaltına alınmış, emniyet ve savcılıktaki işlemlerin ardından aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.