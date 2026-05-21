Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının Mayıs ayında siber dolandırıcılık soruşturması kapsamında S.T.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında 8 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Polisin incelemeye aldığı cep telefonunun şifresinin kırılmasıyla birlikte Selahattin A.U.'nun yönettiği öne sürülen yasa dışı bahis, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık gibi suçları işleyen organize suç örgütünü deşifre edildi. S.T.'nin ise örgüt liderinin en yakınındaki isimlerden biri olduğu belirlendi. Siber polis ekiplerinin yaklaşık 2 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yürüttüğü öğrenildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Selahattin A.U.'nun, bir akrabasının düğünü için Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Uzun süredir takipte olan polis, örgüt liderini İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

HALİL FALYALI İLİŞKİSİ

Çete lideri Selahattin A.U.'un, KKTC'yi operasyon merkezin olarak kullandığı, dijital verilerden elde edilen bilgilere göre 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı ve çevresiyle yakın ilişkisi olduğu belirlendi. Örgüt üyelerinin çete liderine 'Akın abi' olarak hitap ettiği de öğrenildi. Örgüt lideri Selahattin A.U. ise yönettiği oluşumdan yüzde 70 pay alırken, finansal hareketleri günlük ile haftalık raporlar halinde denetlediği ortaya çıktı.

135 TUTUKLAMA

Geçtiğimiz hafta Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda toplam 161 şüpheli gözaltına alınmış, emniyet ve savcılıktaki işlemlerin ardından aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 kişi tutuklanmıştı.