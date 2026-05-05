İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir İl Emniyet Müdürülüğü ile koordine edilen yasa dışı bahis soruşturmasında yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik para trafiğini yöneten örgüte yönelik bu sabah dev operasyon düzenlendi; 8 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 37 şüpheli yakalanırken 6 şüpheli hakkında arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

MİT MASKESİYLE KORKU SALAN "FİNANSÖR" DEŞİFRE EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/64848 sayılı soruşturma süreci, 2025 yılı sonunda gelen çarpıcı bir ihbarla başladı. Kendisini sahte MİT görevlisi olarak tanıtarak çevreye korku salan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer'in, yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık ettiği belirlendi.

Şüphelinin, eşi Tuğçe Omer, kayınvalidesi Halime Togay ve baldızı Gökçe Güley'in banka hesaplarını kullanarak aylık 750 milyon TL ile 2 milyar TL arasında değişen kirli bir fonu yönettiği tespit edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI "SİBER PENÇE"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen tahkikatta, mali analizler suçun boyutunu gözler önüne sererken tek merkezden koordine edilen hiyerarşik bir sistem kuran çetenin; banka hesabı temin eden, finans yönetimi yapan ve canlı destek hizmeti veren geniş bir ağa sahip olduğu anlaşıldı.

Bu kapsamda, İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Gaziantep ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde, 05.05.2026 günü saat 06:15'te düğmeye basıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1.6 MİLYAR TL'LİK KİRLİ DÖNGÜ

Yapılan teknik ve mali analizlerde, yasa dışı bahis oyuncularından toplanan paraların çapraz ve döngüsel transferlerle gizlenmeye çalışıldığı, sistem içerisinde tam 1 milyar 600 milyon TL değerinde işlem hacmi oluşturulduğu kanıtlandı. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 37 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari durumda olan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise aralıksız sürüyor.

SANAL BAHİS ÇETESİNİN HİYERARŞİK VE MERKEZİ SİSTEMİ

Soruşturma kapsamında örgüt içinde; aile bireylerinin banka hesaplarının kullanıldığı, evden çalışan kişilerle sistemin yönetildiği ve finans, hesap temini ve para transferlerinin ayrı ekiplerce yürütüldüğü bilgileri yer alıyor.

Yapılan teknik ve mali analizler sonucu elde edilen bulgulara göre; bahis sitelerine yatırılan paraların önce "ilk kademe hesaplara" alındığı; ardından sistematik şekilde üst hesaplara aktarıldığı; hesaplar arasında çapraz ve döngüsel transferler gerçekleştirildiği öğrenilirken uzmanlar, bu para hareketlerinin bireysel değil, merkezi bir yapı tarafından yönetildiğini ortaya koyuyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla geçit verilmediğini bildirdi.

Her türlü illegal yapıya karşı devletin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir. Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."

BAKAN GÜRLEK: "VATANDAŞIMIZI BU BATAKLIĞA TESLİM ETMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Bakan Gürlek, göreve geldiğinde 81 İlde Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge göndermiş; yasa dışı bahsin sadece bir ekonomik suç değil, aynı zamanda aile yapısını ve toplumsal huzuru hedef alan bir terör faaliyeti olduğunu vurgulamıştı. İzmir'deki son operasyon, adalet teşkilatı ve polis teşkilatının güçlü koordinasyonu ile yasa dışı bahis baronlarına yönelik yürütülen büyük temizlik operasyonunun en kritik halkalarından biri olarak kayıtlara geçti.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN İZMİR MERKEZLİ SANAL KUMAR OPERASYONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından 8 ildeki eş zamanlı sanal kumar operasyonuna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu.

İçişleri ve Adalet bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonun, suç ve suçluyla mücadelede en büyük güçleri olduğunu belirten Çiftçi, "İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gençleri ve aileyi hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelelerinin kesintisiz şekilde süreceğini, bu kararlı duruşun, suç ve suçluyla mücadelede sahip oldukları güçlü ortak iradenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir. Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum."