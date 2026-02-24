İSTANBUL 14°C / 6°C
24 Şubat 2026 Salı
  • Yasa dışı girişlere Bursa'da darbe: 29 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltında
Güncel

Yasa dışı girişlere Bursa'da darbe: 29 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltında

Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 29 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Organizatör oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

IHA24 Şubat 2026 Salı 11:46 - Güncelleme:
Yasa dışı girişlere Bursa'da darbe: 29 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltında
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde operasyon ve denetimler gerçekleştirildi.

Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen operasyonda toplam 27 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yapılan incelemede 11 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve kimliksiz olduğu, 4 kişinin başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu, 12 kişinin ise Bursa iline kayıtlı olduğu belirlendi. Şahısların çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı, ayrıca 2'sinin çocuk yaşta olduğu tespit edildi.

Kimliksiz olarak çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şahısları temin eden ve çalıştıran organizatör konumundaki 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Öte yandan Bursa-İzmir Otoyolu kuzey gişelerinde bir araca yönelik yapılan kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşındığı tespit edilen binek otomobil durduruldu. Araçta sürücü dışında kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan 2 yabancı uyruklu şahıs yakalanıp, İl Göç İdaresi müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan araştırmada şahısların İstanbul'dan Eskişehir'e götürülmek üzere organizatörle anlaştıkları belirlendi. Araç sürücüsü olan organizatör gözaltına alınırken, hakkında yürütülen adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

  • göçmen kaçakçılığı
  • yabancı uyruklu
  • Bursa operasyonu

