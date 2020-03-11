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Yasa dışı kenevir ekimine gözaltı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapan R.İ.E., jandarma tarafından yakalandı.

DHA11 Mart 2020 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 17:17
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bayramiç ilçesi Menderes mahallesinde ikamet eden R.İ.E.'nin yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı öğrenildi. Ekipler R.İ.E'nin evinde yaptığı aramada 2 viyol (fide yetiştirme kabı), viyolde ekili 20 kenevir fidesi, viyolden sökülmüş 17 kenevir fidesi, viyolde yataktanmış 50 kenevir tohumu, 5 kenevir dikimi için kullanılan aparat takımı, 1 define arama detektörü, 2 çapa, 1 kürek, 2 tırmık ele geçirdi. Şüpheli R.İ.E. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dağların aslanları!

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