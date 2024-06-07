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Güncel

Yasa dışı silah imalatı operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, iki adrese düzenlenen yasa dışı silah imalatı operasyonunda 2 adet uçaksavar mermisinin yanı sıra çok sayıda tüfek, tabanca ve bunlara ait fişekler ele geçirildi.

IHA7 Haziran 2024 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Yasa dışı silah imalatı operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Organize Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı öğrenilen S.S.'nin 2 evine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; 2 uçaksavar mermisi, 4 tüfek, 4 tabanca, 14 AK 47 fişeği, 223 tabanca fişeği, 2 muşta, çok sayıda bıçak ve silah parçası ile namlu ucu açmaya yarayan çok sayıda çeşitli atölye malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İzmir Emniyet Müdürlüğü
  • uçaksavar mermisi
  • silah

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