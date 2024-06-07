Yasa dışı silah imalatı operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş Organize Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı öğrenilen S.S.'nin 2 evine operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; 2 uçaksavar mermisi, 4 tüfek, 4 tabanca, 14 AK 47 fişeği, 223 tabanca fişeği, 2 muşta, çok sayıda bıçak ve silah parçası ile namlu ucu açmaya yarayan çok sayıda çeşitli atölye malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.