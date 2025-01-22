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Yasa dışı ''sorgu sistemi'' soruşturmasında 4 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla yasa dışı sorgu sistemi kullandıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
Yasa dışı ''sorgu sistemi'' soruşturmasında 4 gözaltı kararı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) yurt içi ve yurt dışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında, hukuk bürolarınca vatandaşların kişisel verilerine erişim sağlamak amacıyla "Avatar/Adalet" isimli illegal sorgulama sisteminin kullanıldığı belirlenerek rapor düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve USOM personelinin desteğiyle Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

  • kişisel veri ihlali
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