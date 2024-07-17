İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0952
  • EURO
    36,1597
  • ALTIN
    2634.09
  • BIST100
    11081.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 14 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:00 - Güncelleme:
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 14 düzensiz göçmen yakalandı
ABONE OL

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Eskikadın köyündeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri merkeze bağlı Dereköy köyü ve Kofçaz ilçesindeki denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.