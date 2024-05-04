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Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de iki minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmada, Kayseri-Ankara kara yolunda iki minibüsü durdurdu.

Araçlarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere aracılık eden 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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