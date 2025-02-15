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Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da, tır dorsesi ile araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında bir tır ile aracı durdurarak aradı.

Aramada, tırın dorsesi ve araçta, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.G, K.U. ve K.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevkleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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