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Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan tekneye operasyon: Gözaltılar var

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan tekneye operasyon düzenlendi. Geçişi organize ettiği şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

AA09 Ekim 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 09:54
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Alınan bilgiye göre, Seferihisar'daki Sığacık limanından gece saatlerinde hareket eden "Küçükyalı 1" isimli tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi kıyılarından çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nın ortak operasyonunda tekne, Urla açıklarında durduruldu.

Bu sırada tekneden kaçmak amacıyla denize atlayan kaptan için arama kurtama çalışması başlatıldı.

Teknede bulunan çok sayıda kişinin uyruk ve kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan jandarma ekipleri, geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişiyi Sığacık'ta bir pansiyona düzenledikleri operasyonla yakaladı.

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