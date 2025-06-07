İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2025 Cumartesi / 11 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı yollarla yurt dışına ilaç çıkarmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı
Güncel

Yasa dışı yollarla yurt dışına ilaç çıkarmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı'nda, Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan çok sayıda ilaç ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Yasa dışı yollarla yurt dışına ilaç çıkarmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında denetim yaptı.

Ekiplerin 29 Mayıs'taki denetimlerinde, yurt dışına çıkmak için havalimanına gelen 5 kişiye ait 7 valizde arama yapıldı. Aramada, kanser, kansızlık, kemik erimesi, romatizma, karaciğer, migren ve kök hücre tedavilerinde kullanılan 134 kutu ilaç, 167 çözelti, 36 enjeksiyonluk ilaç, 900 kapsüllük ilaç, 7 bin 200 cam ampul ilaç ile çok sayıda ilaç kutusu ele geçirildi.

Bazı ilaçların faturasız oldukları ve Sağlık Bakanlığı onayı bulunmadığı, bazılarının ise hastane kullanımı dışında ruhsatsız kabul edilen grupta yer aldığı, büyük kısmının da soğuk zincir grubunda olduğu belirlendi.

Ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ekipler, ilaçları yurt dışına çıkarmaya çalışan R.E, H.B, A.E, X.W. ve M.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2'si hakkında da adli işlem başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.