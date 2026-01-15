Yasadışı bahis ve telefon dolandırıcılığı operasyonu: Şüpheliler gözaltında

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yasa dışı bahis ve telefon dolandırıcılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, yürütülen çalışmalar kapsamında farklı adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında yaklaşık 100 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştıklarının tespit edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, ele geçirilen materyallerin incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.