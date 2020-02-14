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Yasadışı silah ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerince yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma16:16 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:16

Düzce merkezinde silah ticareti yaptığı tespit edilen şahısların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde 66 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden silah aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ise adli işlem uygulandı. Şahıslardan 2 adet tabanca, 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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