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Güncel

Samsun'da polisin ceza kestiği genç: Biz bilinçsiz ve toplu olarak geziyor muyuz?

Samsun'un Bafra ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş ve altı 2 gence, polis 3 bin 150 lira para cezası kesti. 20 yaş ve altı nüfusun sokakta bilinçsiz ve toplu olarak gezdiği için yasağın getirildiğini savunan gençlerden biri polise 'Biz bilinçsiz ve toplu olarak geziyor muyuz?' diye sordu.

DHA07 Nisan 2020 Salı 16:04 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 16:04
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Bafra ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Polis sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş ve altı 2 genci durdurdu. 2 kişinin kimliklerini alan polis memuru, gençlere sokağa çıkmanın yasak olduğunu hatırlattı. Bu sırada 20 yaş ve altı gençlerin sokakta bilinçsiz ve toplu olarak gezdiği için yasağın getirildiğini savunan gençlerden biri polise, 'Biz bilinçsiz ve toplu olarak geziyor muyuz?' diye sordu. Polis memuru 2 gence sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesti.

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