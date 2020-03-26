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  • Konya'da koronavirüs yasağına uymayan 4 kişiye 3 bin 200 liralık para cezası kesildi
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Konya'da koronavirüs yasağına uymayan 4 kişiye 3 bin 200 liralık para cezası kesildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında yurt genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik olarak geçici süreyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye toplam, 3 bin 200 liralık para ceza kesildiği açıklandı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 17:02 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 17:02
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Derebucak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, görevlilerce defalarca yapılan uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkma yasağına uymamakta ısrar ettiği tespit edilen 65 yaş üstü 4 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılarak 800'er liralık para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, 4 kişiye toplam kesilen ceza miktarının 3 bin 200 lira olduğu vurgulanarak, vatandaşlara devlet tarafından uygulamaya konulan yasağa uymaları ve evde kalmaları çağrısı bir kez daha hatırlatıldı.

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