Yasak aşk kanlı bitti: Pazarcı sevgilisinin boğazını keserek öldürdü

Olay, 24 Ocak akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesi'nde Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlere temizliğe giden evli ve 3 çocuk annesi Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli sevgilisi 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

İddiaya göre, Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit M.'nin boğazını kesip, ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olayın ardından Gamze S., cinayette kullandığı bıçak ve satırla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ferit M.'yi boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Gamze S., eşi Dursun Ali S. (38) ve oğlu Aydın S.(23) Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gamze S. ifadesinde Ferit M. ile uzun süredir yasak ilişki yaşadığını, ayrılmak istemesi üzerine Ferit M.'nin kendisini tehdit etmeye başladığını söyledi. Gamze S., Ferit M.'nin daha önce kendisini kemerle dövdüğünü, biber gazı sıktığını ve aynı şiddeti çocuğuna da uygulayacağını söylediğini öne sürdü. Yaklaşık 10 gün önce Ferit M.'nin umreden döndükten sonra kendisini sürekli aradığını belirten Gamze S., 24 Ocak'ta annesinin evindeyken Ferit M.'nin evin yanında olduğuna dair mesaj attığını, annesinin evinden çıkarken daha önce 350 liraya satın aldığı kama tabir edilen bıçağı ve odun kesmede kullandığı satırı da yanına aldığını belirterek, "Araca binip şehir hastanesi yoluna gittik. Ferit burada beni tehdit edip ilişkiye girmek istedi. Oğlum Aydın 10 gün önce ilişkimizi öğrenmişti. Oğlum Ferit ile gittiğimizi gördü. Şehir hastanesi yoluna gittik. Burada beni tehdit etti, ilişkiye girmek istedi. İkna edip oğlum Aydın'ı da araca alıp, yeniden olay yerine geldik. Oğlum aracın önünde, ben arkada oturuyordum. Ferit alkolüydü. Elindeki bira şişesini havaya kaldırdı. Korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadım, bu sırada boğazı kesildi. Ardından bıçakla birkaç darbe daha vurdum. Ferit M. araçtan düşünce ardından yaşadığım şiddet ve tehditlerin etkisiyle yerdeyken satırla birkaç kez daha vurdum. Olay sırasında bıçak ve satırı kendim kullandım. Oğlum Aydın ve eşim bıçak ve satırı hiç kullanmadı, sadece ben kullandım" dedi.

Olay sırasında annesi ile aynı araçta bulunan Aydın S., "Ferit M.nin annem ile ilişkisi olduğunu 2-3 ay önce öğrendim. Anneme şiddet uyguladığı için annem 2 kez Irmak Polis Merkezine şikayetçi olmuştu. Olay akşamı annem beni telefonla aradı. Ferit M.'den korktuğunu kendisine zara vermesinden çekindiğini bu nedenle yanında olmamı istedi. Ben de annemin tarifi üzerine 200 Evler Mahallesi'nde ağaçlık alanda bulunan trafonun oraya gittim. Burada markasını ve plakasını bilmediğim araçta Ferit ve annem vardı. Annem arka koltukta oturuyordu. Ben ön koltuğa oturdum. Ben araca bindiğimde araç hareket etti ve Şehir Hastanesi tarafına gittik. Ferit M. alkollüydü. Araçta giderken annemle tartışmaya başladılar. Anneme 'Benden ayrılamazsın. Seni de çocuklarını da öldürürüm' diyordu. Ben olaya hiç karışmadım. Araçta bulunma amacım anneme zarar vermesini engellemekti. Şehir Hastanesi yoluna doğru kenarda Ferit aracı durdurdu annem ve Ferit araçtan indiler. Aracın arkasına doğru gittiler. Burada tartışmaya tekrar başladılar ve akabinde tekrar araca bindiler. Araçta da tartışma devam edince annem arka koltukta oturduğu yerden bıçağını çıkartı ve Ferit in boğazını bıçakla kesti. Arkasından yine çıkarttığı satırla kafasına birden fazla kez vurdu. Ben şoka girdim, ortalık kan oldu. Ben olay sırasında Ferit isimli şahsa bıçak veya satırla vurmadım. Kendisine saldırmadım ve bıçaklamadım. Olayda satır ve bıçağı annem kullandı ve olayı annem kendisi yaptı" şeklinde ifade verdi.

Gamze S.'nin kocası Dursun Ali S. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek olayı sonradan öğrendiğini ve eşini araçla olay yerinden alıp teslim olması için polis merkezinin yakınında indirdiğini söyledi.

Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Gamze S., eşi Dursun Ali S. ve oğlu Aydın S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Gamze S.'nin Dursun Ali S. ile 14 yaşında evlendikleri ancak 20 yıldır resmi nikahlı olarak evli oldukları öğrenildi.