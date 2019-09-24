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Yasak dün ilan edilmişti: Belediye başkanın aracına 'çakar' cezası

İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşların tepkisine neden olan çakarlı araçlarla ilgili yeni düzenlemeye gitmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda çakarlı araç denetimine çıktı. Yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için yapılan denetimlerde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracına da ceza kesildi.

  • DHA
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İçişleri Bakanlığı'nın vatandaşların tepkisine neden olan çakarlı araçlarla ilgili yeni düzenlemeye gitmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda çakarlı araç denetimine çıktı. Yetkisiz çakar kullanan araçların tespiti için yapılan denetimlerde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracına da ceza kesildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler köprüsü bağlantı yolu üzerinde yapmış olduğu denetimde, yetkisi bulunmadığı halde çakar kullanan araçlara idari para cezası uyguladı. Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.
 
2 BİN TL CEZA!
 
Denetim sırasında yetkisi olmayan araçlara para cezası uygulandı. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı. Sürücü, " Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.
 
ÇAKAR DENETİMİNE SÜRÜCÜLERDEN OLUMLU YANIT
 
Çakarlı araçlara yapılan düzenlemeyi sürücüler olumlu değerlendirdi.
 
Mert İbişler, "Bence olumlu çünkü polis gibi gezen çok insan var. Trafiği işgal eden" şeklinde konuşurken, Ömer Özdemir, "İstanbul'da araç kullanan herkes gibi ben de bu konudan aşırı rahatsızdım. Çünkü kimin olduğunu bilmediğimiz gerçekten görevli mi değil mi? Sanki İstanbul'un yarısı devlet görevlisi. İnanılmaz sayıda çakarlı araba vardı. Bu bütün şoförleri olduğu gibi beni de çok rahatsız ediyordu. Alınan kararı bu sabah büyük bir keyifle gördüm. Sonuna kadar destekliyorum. Kanunlara, kurallara uygun olmayan hiç kimsenin gereksiz üstünlük kullanmasının ve trafikte başka sürücüleri taciz etmesinin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur diye düşünüyorum" dedi.

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