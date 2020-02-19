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Yasak Elma final mi yapacak? Yasak Elma dizisi final mi yapıyor?

Yasak Elma final mi yapacak? Yasak Elma dizisi final mi yapıyor? sorularının yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk günü izleyiciyle buluşan dizinin son bölümünde; Halit, Leyla'nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit'in çocuklarına kabul ettirmeye çalışıyor. Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ender'in Şahika'ya 'Leyla'nın fişini çek, onu yolla' dediği görülüyor. Yasak Elma yeni bölüm hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

19 Şubat 2020 Çarşamba  15:46 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:46

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tüm dizi takipçileri Yasak Elma final mi yapacak? Yasak Elma dizisi final mi yapıyor? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Haftanın ilk günü izleyiciyle buluşan dizinin son bölümünde; Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışıyor. Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Halit'in Leyla'yı kapının önüne koyduğu ve şirkette her şeyi kaybettiği görülüyor. Yasak Elma yeni bölümüne dair tüm detaylar haberimizde..

YASAK ELMA FİNAL Mİ YAPACAK?

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç’ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma dizisinde final olup olmayacağı merak ediliyor. Fox TV ile Medyapım’ın 4. sezon için anlaşmaya vardığına yönelik açıklamalarda kulislerde konuşuluyor. Yasak Elma dizisinin finaline dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. 

YASAK ELMA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

YASAK ELMA 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yasak Elma'da Nadir evlenme teklifi ettiği Yıldız'a unutamayacağı bir doğum günü partisi düzenledi. Leyla'nın hamile olduğunu öğrenen Yıldız, herkesin içinde Nadir'in evlenme teklifini kabul etti. Dizinin yeni bölüm fragmanında Yıldız'ın bir anlık sinirle yaptığından pişman olduğu, Halit'in Leyla'yı kapının önüne koyduğu ve şirkette her şeyi kaybettiği görülüyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Halit, Leyla'nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit'in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız'ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender'den yardım ister. Yıldız'ın Leyla'nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.

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