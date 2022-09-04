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Yasak kalktı: Mangala koştular

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin sona ermesinin ardından Belgrad Ormanı'na gelenler mangal yaktı.

DHA4 Eylül 2022 Pazar 16:38 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı. Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden birçoğu mangal yaktı. Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.

"YASAĞIN KALKMASSINI FIRSAT BİLDİK"

Burakcan Kurt "Kalabalık grup olarak geldik mangalımız yaktık. Yasak kesinlikle doğruydu. Orman yangınları giderek artıyordu, devletimiz böyle bir önlem aldı bizde saygı duyduk. Yasak kalkınca fırsat bilerek ailemizle geldik. Mangalımızı su ve toprak ile söndüreceğiz. Pikniğe gelen insanlar çevremizi temiz tutarsa daha güzel olacak" dedi.

Ahmet Yayan ise "Özellikle geçen sene ve son zamanlarındaki çıkan orman yangınlarından dolayı kesinlikle tedbirli bir karardı. Geçtiğimiz seneden kalan bir özlememiz vardı. Arkadaşlarımızla ve eşlerimizle birlikte toplanıp geldik. İnşallah önümüzdeki senelerde bir orman yangını görmeyiz" diye konuştu.

İsa Metahan da, "Ormanlarda yasak kalktığı için çok mutluyuz. Yasaklar geldi, orman yangınlarından dolayı bizde çok üzüldük. Bizde ormandan çıktığımız zaman közlerimizi söndürerek çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

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