21 Ocak 2021 Perşembe 13:23 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:23

23 24 Ocak sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtı hafta sonuna yaklaştığımız bu günlerde merak ediliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesi ile kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını Başkan Erdoğan açıklamıştı. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının azalmasıyla birlikte en kısa zamanda normal yaşama dönülmesi bekleniyor. Aşı uygulamasının başlamasıyla birlikte yeni normal için gün sayılıyor. Peki Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum...

23 24 OCAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Önümüzdeki hafta sonu 23 24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanması beklenen yeni bir genelgeye kadar kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor. Peki yasaklar ne zaman bitecek?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Aşı uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte kafe ve restoranların açılarak en kısa zamanda yeni normale geçilmesi bekleniyor. Yeni normalleşme planına göre; HES kodunda düzenleme yapılması, lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin de daha geç bir saate çekilebileceği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar hakkında yakın zamanda yapılan bir duyuru yok. Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar devam ediyor. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama bekleniyor.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okulların 15 Şubat'ta açılabileceğinin açıklamasıyla birlikte en geç Şubat ayında yasakların bitmesi bekleniyor.

Sokağa çıkma yasakları hafta içi 21.00-05.00 hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürüyor. 20 yaş altı çocuklar ve gençler hafta içi 13.00-16 saatlerinde, 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor