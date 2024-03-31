İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasakların kalktığını ilan eden YSK Başkanı Yener: Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız
Güncel

Yasakların kalktığını ilan eden YSK Başkanı Yener: Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi. Yener, 'Yayın yasağını delen ve sonuçlara ilişkin veri girişi bulunan yayın kararları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz' dedi.

AA31 Mart 2024 Pazar 19:18 - Güncelleme:
Yasakların kalktığını ilan eden YSK Başkanı Yener: Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız
ABONE OL

Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde büyük bir özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakim, personel ve sandık görevlilerine teşekkür etti.

Yayın yasağına riayet eden basın kuruluşlarına da teşekkür eden Yener, yasağı delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan kurumlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Yener, "Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun arkadaşlar." ifadesini kullandı.

  • Yüksek Seçim Kurulu
  • Ahmet Yener
  • seçim yasakları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.