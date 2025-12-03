Ankara'daki pitbull saldırısı, yasaklı köpek ırklarında kaçak ticaretini gündeme getirdi. İnternet ilanlarında 'orijinal garantili' olarak pazarlanan köpeklerin satışı 22 bin TL'den başlıyor.

Ankara Etimesgut'ta 30 Kasım'da meydana gelen olayda, Öztürk Ailesi'nin oğulları Efe Öztürk (1.5) ve kızları Doğa Öztürk'e (5) karşı dairelerinde bulunan pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpek önce Efe Öztürk'ün yüzüne, ardından Doğa Öztürk'ün göğsüne saldırarak yaraladı. Köpeğin sahibi Tuğçe Özbek Erol'un tutuklanması, yasaklı ırk tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'de üretimi, ticareti ve sahiplendirilmesi yasak olan pitbull ve benzeri tehlike sınıfındaki ırkların, internet üzerinden yasadışı şekilde alım satımının sürdürüldüğü görüldü.

TEK TIKLA İLAN VERİYORLAR

AKŞAM'ın ulaştığı ilan sitelerinde 'pitbull' kategorisi altında yavru ve yetişkin köpeklerin alenen satışa çıkarıldığı belirlendi. Satıcılar 'orijinal garantili', 'blueline', 'safkan prese' gibi ifadelerle yasadışı ırkı pazarlıyor. Bazı ilanlarda, bir evcil hayvan satışı yapılıyormuş gibi 'aşıları yapıldı', 'erkek–dişi mevcut', 'şehir dışına teslim edilir' gibi detaylar bulunuyor. Fiyatların 22 bin TL'den başlayıp 38 bin TL'ye kadar çıktığı listeler, bu yasadışı ticaretin ekonomik boyutunu da ortaya koyuyor. Sitelerde üyelik oluşturan kullanıcılar, tek tıkla köpek satış ilanı verebiliyor.

BAKANLIK YASAKLAMIŞTI

Türkiye'de Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7 Aralık 2021 tarihli yönetmelik değişikliğiyle yasaklı ırk kapsamına alınmıştı. Bu ırkların üretimi, sahiplendirilmesi, ilanı ve alım satımı tamamen yasaklandı.

TELEGRAM'DA DA VARLAR

Kaçak pazarın en hareketli olduğu bir diğer alan ise Telegram. Binlerce kişinin bulunduğu 'Köpek Alım Satım Sohbet', 'Köpek Alım Satım İlan Sayfası' gibi isimlere açılan gruplarda gün boyunca yasaklı ırk olan köpeklerle ilgili video, fotoğraf ve fiyat paylaşımları yapılıyor. Gruplarda paylaşılan görüntülerde, kimi kullanıcıların fiyat sorduğu, kimilerinin köpeklerin yaşını ve cinsiyetini sorarak pazarlık yürüttüğü yoğun iletişim trafiği dikkat çekiyor. Paylaşılan videoların bir kısmı, köpeklerin ağır koşullarda tutulduğunu gösteriyor. Çamurlu kulübeler, zincire bağlı yetişkin köpekler, gelişim dönemindeki yavruların dar alanlarda görüntülenmesi, yasawdışı üretimi de gözler önüne seriyor. Bazı satıcıların 'anne baba safkan', 'kalite isteyen yazsın' gibi ifadeler kullandığı görülüyor.